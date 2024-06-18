Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman-Çelikhan Karayolu Kayatepe Köyü (Rezip) yakınlarında Abuzer G., idaresindeki 31 RB 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Edinilen bilgilere göre, kazada sürücü Abuzer G. ile araçta bulunan Ayşe G. ve Yahya G. yaralanırken, yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.