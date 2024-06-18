Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman-Çelikhan Karayolu Kayatepe Köyü (Rezip) yakınlarında Abuzer G., idaresindeki 31 RB 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Edinilen bilgilere göre, kazada sürücü Abuzer G. ile araçta bulunan Ayşe G. ve Yahya G. yaralanırken, yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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