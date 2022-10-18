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Adıyaman'da otomobil tıra arkadan çarptı. 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 21:39
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Adıyaman'da otomobil tıra arkadan çarptı. 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil tıra arkadan çarptı. 6 kişi yaralandı
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Mesut Ödemiş'in kullandığı 02 FD 184 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 ABV 240 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)

 

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