Adıyaman'da otomobil tıra arkadan çarptı. 6 kişi yaralandı

Mesut Ödemiş'in kullandığı 02 FD 184 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 ABV 240 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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