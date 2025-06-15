Adıyaman’da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: İHA
Adıyaman’da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Ali S.'ye, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük çocuk yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ali S.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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