Oyuncağın içinden uyuşturucu çıktı

AA'da yer alan haberde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 13,78 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.E. ile M.D. emniyete götürüldü.
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