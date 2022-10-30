Adıyaman'da park halindeki motosikletler çalındı

Ali Gökhan Baykuş’a ait motosiklet Fatih Mahallesi 2229 Sokak içerisinde park halinde olduğu esnada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Bir süre sonra durumu fark eden Ali Gökhan Baykuş, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince olayın gerçekleştirildiği yerde incelemelerde bulundu.

Bir diğer motosiklet ise Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında çalındı.

Plakası bulunmayan Samet Ekici’ye ait motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Ekici, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, çalınan motosikletlerin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için ise çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)