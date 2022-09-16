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Adıyaman'da pikap şarampole devrildi. 1 ölü, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:54
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Adıyaman'da pikap şarampole devrildi. 1 ölü, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da pikap şarampole devrildi. 1 ölü, 3 kişi yaralandı
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Ömer Kaya (26) idaresindeki 46 ABN 375 plakalı pikap, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kaya, kurtarılamadı. (AA)

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