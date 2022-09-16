Adıyaman'da pikap şarampole devrildi. 1 ölü, 3 kişi yaralandı

Ömer Kaya (26) idaresindeki 46 ABN 375 plakalı pikap, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında şarampole devrildi.
Kazada, araç sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kaya, kurtarılamadı. (AA)
Ömer Kaya (26) idaresindeki 46 ABN 375 plakalı pikap, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında şarampole devrildi.
Kazada, araç sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kaya, kurtarılamadı. (AA)
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