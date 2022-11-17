Adıyaman’da terör operasyonu: 1 gözaltı

İHA’da yer alan habere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni deliller ve örgüt notları üzerine jandarma ekiplerince A.D., isimli şahsın adresine operasyon yapıldı.

Şahsın Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesindeki adreslerinde jandarma ekiplerince aramalar yapılırken A.D., ise gözaltına alındı. Şahsın adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan A.D., Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.