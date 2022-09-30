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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman'da, jandarma ekiplerinin arazi aramasında, 3 ayrı bölgede PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 09:46
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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Gerger ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü kırsalındaki arazi taramasında 3 ayrı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi tarama çalışmaları devam ediyor.

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