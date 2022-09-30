Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Gerger ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü kırsalındaki arazi taramasında 3 ayrı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi tarama çalışmaları devam ediyor.
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