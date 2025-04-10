Adıyaman’da Polis Haftası kutlamaları başladı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, emniyet şube müdürleri, birim amirleri ve emniyet mensupları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmada ise Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık köklü geçmişi ve emniyet güçlerinin toplum güvenliğine katkıları vurgulandı.