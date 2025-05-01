Adıyaman’da şehit polisler için mevlit okutuldu

Kaynak: İHA
Adıyaman’da şehit polisler için mevlit okutuldu

Adıyaman'da, polis merkezinde meslektaşları tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden şehit polis memurları için mevlit okutuldu.

Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde 27 Nisan 2024 tarihinde polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in beylik tabancasıyla açtığı ateş sonucu polis merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer şehit olmuştu. Şehit Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Lojmanları Cami'nde mevlit programı düzenlendi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından camide bulunanlara lokma ikramında bulunuldu.

Adıyaman’da şehit polisler için mevlit okutuldu

Adıyaman’da şehit polisler için mevlit okutuldu

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