Adıyaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobilin alev alması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle eski Kısmet Kooperatifleri yakınlarında 63 TB 606 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.