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Adıyaman'da iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 15:04
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Adıyaman'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
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AA'da yer alan haberde, Hoca Ömer Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda biri silah diğeri ise bıçakla olmak üzere yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, taraflar arasındaki arbede ve yaralanma anı yer aldı.

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