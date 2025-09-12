Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan Mazlum Mazlum Korkmaz (24), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Korupınar Mahallesinde meydana geldi. Mazlum Korkmaz, arkadaşı Mustafa B.'ye ait oto yıkama iş yerine geldi. Burada iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mustafa B., üzerindeki tabancayla Korkmaz'a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ı ilk müdahale sonrası ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis, şüpheli Mustafa B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Grok‘un X hesabına erişim engeli!
Grok‘un X hesabına erişim engeli!
Ağrı’da trafik kazası: 3 yaralı
Ağrı’da trafik kazası: 3 yaralı
Yangın faciasındaki telefon incelemesi ortaya çıktı! Otel müdürü bakın ilk ne yapmış?
Yangın faciasındaki telefon incelemesi ortaya çıktı! Otel müdürü bakın ilk ne yapmış?
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Kavgayı ayırmak isteyen kişi darp edildi
Kavgayı ayırmak isteyen kişi darp edildi