Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Oduncular Sitesi yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın ateşlediği tabancadan çıkan mermilerle Yusuf K. ve Berat Y. yaralandı.

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Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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