Adıyaman’da talihsiz kaza! Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı var

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan İrfan Ç. idaresindeki 05 EZ 074 plakalı Opel marka otomobil, Çelikhan- Adıyaman karayolu Koçali köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İrfan Ç. ile otomobilde bulunan Şakire, Erkan, Bukre ve Aras Ç. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile Koçali Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bir yandan çevre güvenliği alırken, bir yandan yaralılara müdahalelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.