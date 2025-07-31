Adıyaman'da talihsiz kaza! Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da talihsiz kaza! Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da, 3 katlı bir binanın tepesinde dengesini kaybederek düşen kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 47 yaşındaki Serdar Lekesiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 2734 Sokakta 3 katlı bir binanın tepesinde olduğu sırada dengesini kaybeden Serdar Lekesiz (47), aşağıya düştü.

Yüksekten düşen Lekesiz için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Serdar Lekesiz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Lekesiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da talihsiz kaza! Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

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