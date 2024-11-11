Adıyaman'da telefon dolandırıcısı tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan H.D., isimli şahsın durumundan şüphelenilerek şahsın üst araması yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda şahsın üzerinden 40 bin 700 Euro para olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan incelemelerinde paranın Kayseri'de ikamet eden S.S., isimli kişiden alındığı tespit edildi. H.D., isimli şahsın S.S'yi arayarak kendini polis- savcı olarak tanıttığı ve parayı da oradan aldığı anlaşıldı. Paralara el konulurken gözaltına alınan H.D., isimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.