Adıyaman’da üç kadın yakayı ele verdi: Hırsızlık yöntemleri pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da üç kadın yakayı ele verdi: Hırsızlık yöntemleri pes dedirtti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın girdikleri bir binada daire kapılarını zorlarken bina sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Yöntemleri pes dedirten zanlı kadınlar, polisteki sorgusu sonrası tutuklandılar

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelisi 3 kadın şahıs, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde girdikleri bir binada daire kapılarını zorladıkları esnada bina sakinleri tarafından suçüstü yakalandı.

Durum üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince 3 kadın şahıs gözaltına alındı. Şahısların binaya girmeden önce bütün dairelere ait zilleri tek tek bastıkları ve ses gelmeyen dairelerin kapılarını açmaya çalıştıkları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 3 kadın şahıs, sevk edildikleri Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman’da üç kadın yakayı ele verdi: Hırsızlık yöntemleri pes dedirtti

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