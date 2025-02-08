Adıyaman’da ulaşıma kar engeli

Adıyaman'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bir çok köy yolunun yanı sıra şehirlerarası karayollarında da olumsuzluğa neden oluyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman- Çelikhan- Malatya Karayolu'nu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Diğer taraftan Gölbaş- Malatya Karayolu'nda ise Erkenek Tüneli girişinde ağır vasıtalı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Otomobillerin geçişi ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan, Kahta- Sincik Karayolu'nda çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yolda kalan araçları kurtardı. Karayolları ekiplerinin il genelinde yol açma çalışmaları sürürken, kar yağışı Gölbaşı, Besni, Tut, Gerger, Sincik, Çelikhan ve Kahta ilçesinde devam ediyor.