Adıyaman’da ulaşıma kar engeli

Kaynak: İHA
Adıyaman’da ulaşıma kar engeli

Adıyaman’da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Adıyaman-Çelikhan-Malatya Karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Adıyaman'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bir çok köy yolunun yanı sıra şehirlerarası karayollarında da olumsuzluğa neden oluyor.

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Karayolları Bölge Müdürlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman- Çelikhan- Malatya Karayolu'nu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Diğer taraftan Gölbaş- Malatya Karayolu'nda ise Erkenek Tüneli girişinde ağır vasıtalı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Otomobillerin geçişi ise kontrollü olarak sağlanıyor.

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Öte yandan, Kahta- Sincik Karayolu'nda çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yolda kalan araçları kurtardı. Karayolları ekiplerinin il genelinde yol açma çalışmaları sürürken, kar yağışı Gölbaşı, Besni, Tut, Gerger, Sincik, Çelikhan ve Kahta ilçesinde devam ediyor.

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