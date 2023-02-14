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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetleri gece de devam ederken, enkazda kalan vatandaşların yakınları ise halen umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Galeri Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 23:38
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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetleri gece de devam ederken, enkazda kalan vatandaşların yakınları ise halen umutlu bekleyişini sürdürüyor.

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

Depremzedeler, üşümemek için yaktıkları ateş başında bekliyor.

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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Adıyaman'da umutlu bekleyiş

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﻿Adıyaman'da umutlu bekleyiş
﻿Adıyaman'da umutlu bekleyiş
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