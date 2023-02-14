﻿Adıyaman'da umutlu bekleyiş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetleri gece de devam ederken, enkazda kalan vatandaşların yakınları ise halen umutlu bekleyişini sürdürüyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetleri gece de devam ederken, enkazda kalan vatandaşların yakınları ise halen umutlu bekleyişini sürdürüyor.
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Depremzedeler, üşümemek için yaktıkları ateş başında bekliyor.