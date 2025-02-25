Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 33 Gözaltı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 33 Gözaltı

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu aralarında hastane yönetici ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evlerindeki aramalarda çeşitli evraklar ele geçirilirken hastanedeki bazı bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Son Haberler
Süper Lig'de 28. hafta programı açıklandı
Süper Lig'de 28. hafta programı açıklandı
Silah tutukluk yaptı! Silahın kabzası ile camı kırmaya çalıştı
Silah tutukluk yaptı! Silahın kabzası ile camı kırmaya çalıştı
Bodrum FK, Sivasspor'u bir golle geçti
Bodrum FK, Sivasspor'u bir golle geçti
RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'ya kavgada söylenmeyecek sözler. AKP kongresi fitili ateşledi
RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'ya kavgada söylenmeyecek sözler. AKP kongresi fitili ateşledi
Sakarya nehrine atlayan kadın böyle kurtarıldı
Sakarya nehrine atlayan kadın böyle kurtarıldı