Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adıyaman'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kahta Büro Amirliği koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde R.K. isimli şahsın adresine operasyon yapıldı. Operasyonda adres içerisinde yapılan aramalarda 138 adet sentetik kannaionid ham maddeleri ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken R.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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