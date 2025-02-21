Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik Fatih Mahalles'indeki şüpheli 1 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 4 ayrı suç kaydı olan M.Y. (25) isimli şahıs, 301 gram sentetik kannabionid (Bonzai) hammaddesi ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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