Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 2 milyon 750 bin TL’lik sentetik hap ele geçirildi, 2 tutuklama var

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 750 bin TL olan 18 bin 984 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen uzun soluklu çalışma sonucu il genelinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerin S.Y. isimli şahsın köy evinde uyuşturucu madde zulaladığı ve 20 Ağustos 2025 günü kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği tespiti üzerine düzenlenen operasyonda S.Y., B.Y., B.E. ve R.Ü. isimli şüpheliler yakalandı.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 750 bin TL olan 18 bin 984 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca da polis tarafından muhafaza altına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden; S.Y. ve B.Y., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.E. ve R.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.