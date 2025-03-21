Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün ilçe merkezi ve köylerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda, 14,38 gram metamfetamin, 66.6 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kenevir, 1.75 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet dedektör ele geçirilmiş ve 14 şahıs ise gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahıslar jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 14 şahıstan 2'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs adli kontrol şartıyla 10 şahıs ise serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.