Adıyaman'da üzerine duvar devrilen işçi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde 5 katlı bir binada güçlendirme çalışmaları sırasında gerçekleşti.

İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle binanın duvarına baskı yapan toprak kütlesi, duvarın yıkılmasına yol açtı.

Beton kesme işinde çalışan 45 yaşındaki Şemsettin Alkayış, yıkılan duvarın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekipler, yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Alkayış'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazanın ardından, olayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İlgili kurumlar, kazanın nedenini ve güçlendirme çalışmalarındaki güvenlik önlemlerini incelemeye aldı. Ayrıca, iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği de araştırılıyor.