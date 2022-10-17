Adıyaman’ın Besni ilçesinde üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu 78 küçükbaş hayvan telef oldu.

Besni'nin Uzunkuyu köyünde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte yıldırımlar düşmeye başladı.

Bu esnada ikametin bahçesinde bulunan Selim Arslan’a ait 100’e yakın küçükbaş hayvanın üstüne yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu bahçede bulunan hayvanlardan 78’i telef olurken, 3 küçükbaş hayvan ise yaralandı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Arslan, küçükbaş hayvanlarını hareketsiz bir şekilde yerde görünce adeta şoka girdi. Mağdur olduğunu ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Arslan, yetkililerden yardım istedi.



(Kaynak: İHA)