İskele canını aldı 

İHA'nın haberine göre, olay, Sümerevler Mahallesi 1707. Sokak'taki 4 katlı inşatta meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı binanın en üst katında dış cepheye sıva yapan Şeyho Beke (47) iskele üzerinde dengesini kaybetti.

Toprak zemine düşen üç çocuk babası Beke, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın düştüğünü gören inşaat işçileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesi sonucu şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.