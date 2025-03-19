Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Adıyaman'da 88 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2344 sokaktaki adresinde yaşayan Ali Can (88), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Durum üzerine sağlık ekipleri ile polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler Ali Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ali Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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