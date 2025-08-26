Adıyaman’da yolcu minibüsü elektrik direğine çarptı: 8 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da yolcu minibüsünün elektrik direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Yaşar D. idaresindeki 02 M 0058 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

