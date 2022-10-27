Adıyaman’da doğalgaz şirketine silahlı saldırı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Girne Mahallesi’nde bulunan AKMERCAN Doğalgaz Dağıtım Şirketine ait iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, silahla saldırdı.

Öğle saatlerinde yapılan silahlı saldırıda kimsenin iş yerinde olmaması büyük bir şanstı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırının olduğu esnada iş yerinin kapalı olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: İHA)