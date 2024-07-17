Adıyaman'daki orman yangını söndürüldü

Kaynak: İHA
Adıyaman'daki orman yangını söndürüldü

Adıyaman'da kuru otlardan başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, evler ve meyve bahçelerine zarar vererek büyük çaba sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın dün Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmethoca ve Kayaönü köylerinin kırsal bölgelerinde çıktı.

Kuru otların alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı. Dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle yangını söndürme çalışmaları zaman zaman aksadı.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun bir mücadele verdi. Yangın sonucunda meyve bahçeleri ve bazı evler zarar gördü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olayda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı Gündem
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı
Bungalov tatili faciaya dönüştü Gündem
Bungalov tatili faciaya dönüştü
15 bin balya saman yandı Yerel Haberler
15 bin balya saman yandı
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu Gündem
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek Otomotiv
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı Yerel Haberler
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi Ekonomi
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi