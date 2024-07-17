Adıyaman'daki orman yangını söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, yangın dün Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmethoca ve Kayaönü köylerinin kırsal bölgelerinde çıktı.

Kuru otların alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı. Dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle yangını söndürme çalışmaları zaman zaman aksadı.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun bir mücadele verdi. Yangın sonucunda meyve bahçeleri ve bazı evler zarar gördü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olayda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.