Adıyaman’dan balıkçı teknesi alabora oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı’nda balık tutan tekne alabora oldu. Teknede bulunun 2 kişi sığındıkları adadan ekipler kurtardı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Güzelçay Köyü (Klavin) mevkiinde piknik ve balık tutma amacıyla Atatürk Barajı'na açılan 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi su alarak battı. Tekne batmadan önce bölgedeki bir adaya sığınan balıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, ambulans ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Adıyaman’dan balıkçı teknesi alabora oldu

Adıyaman'dan gelen AFAD ekiplerinin müdahalesiyle adadan kurtarılan Yusuf Orman ve Erdal Can, sağlık ekiplerine teslim edildi. Islanan ve üşüyen balıkçıların ilk muayenelerinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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O ANLARI ANLATTI

Adada çok üşüdüklerini belirten Erdal Can, "Hem piknik yapmak hem balık tutmak hem de arılarımızla ilgilenmek için göle açıldık. Dönüş sırasında teknemiz su almaya başladı ve en yakın adaya yöneldik. Ancak adaya yaklaşırken teknemiz battı ve suya düştük. Soğuk hava nedeniyle çok üşüdük. Yardım ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtulduk. AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

Adıyaman’dan balıkçı teknesi alabora oldu

Adıyaman’dan balıkçı teknesi alabora oldu

Adıyaman’dan balıkçı teknesi alabora oldu

Adıyaman’dan balıkçı teknesi alabora oldu

Adıyaman’dan balıkçı teknesi alabora oldu

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