Adıyaman’da motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı: 2 ağır yaralı

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen K.E’nin kullanmakta olduğu kamyonet, aynı istikamette önünde seyreden İ.Z’in kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü İ.Z. ile yanındaki Z.Z ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)