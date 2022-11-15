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Adıyaman’da motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı: 2 ağır yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir motosikletli ile kamyonet sürücüsü çarpıştı. Gerçekleşen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:21
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı

Adıyaman’da motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı: 2 ağır yaralı
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Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen K.E’nin kullanmakta olduğu kamyonet, aynı istikamette önünde seyreden İ.Z’in kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü İ.Z. ile yanındaki Z.Z ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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