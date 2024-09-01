Adli tatil sona erdi. 2024-2025 adli yılı yarın başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin genelgesiyle, adli tatil süresince adliyelerde nöbetçi mahkemeler görev yaptı ve tutuklu veya acil nitelikteki davalara baktı. Diğer davalar ise yeni adli yıla kadar ertelendi. Danıştay ve Yargıtay’da da nöbetçi heyetler görev yaparken, Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamında yer almadı. Yeni adli yıl, yarın Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak.

ANKARA’DAKİ ÖNEMLİ DAVALAR

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği davalar görülmeye devam edecek. Bu kapsamda:

• 9 Eylül’de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası,

• 30 Eylül’de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava,

• 11 Eylül’de FETÖ’nün “emniyet mahrem imamı” olduğu iddiasıyla “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan yargılanan Kemalettin Özdemir’in davası,

• 2 Ekim’de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler’e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Adli tatil yarın başlıyor! 31 Ağustos’ta sona erecek