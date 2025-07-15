Adli tatil sorunu

Binlerce hâkim ve savcı 20 Temmuz’dan itibaren 1 Eylül’e kadar sürecek adli tatile çıkıyor.

Bu süre içinde asliye hukuk, aile, iş, kadastro, tüketici, ticaret, idare, vergi, bölge idare mahkemelerinin hâkim ve savcıları ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri görevlerinin başında olmayacak.

Söz konusu dönemde sadece ceza mahkemeleri, icra mahkemeleri ve icra daireleri ile adli olaylara ve adli işlere bakan nöbetçi mahkemeler görevlerini sürdürecek.

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Bana kalırsa, Hukuk Muhakemeleri Yasası’nın 102’inci maddesine dayansa da toplu tatil doğru bir uygulama değil.

İlgili yasanın değiştirilerek çok sayıda mahkemenin 43 gün boyunca kapalı kalması önlenmelidir.

Yeni madde şunu sağlayabilir:

Hâkim ve savcılar aynı zamanda değil nöbetleşe tatile çıkmalı, mesailerini sürdürenler tatilde olanların işlerini de üstlenmelidir.

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Hazır söz adaletten açılmışken şu önerilerimi de kayda geçireyim:

- Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun oluşumunda iktidar bugünkü kadar etkin olamamalıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı için bu bir zorunluluktur.

- Hâkimler baktıkları davaları 6 ay içinde bitirmekle yükümlü olmalıdır. Bu süreyi aşanlar için çeşitli müeyyideler uygulanmalıdır.

- Davaların hızlı bir şekilde sonuca bağlanması için hâkim ve savcı sayısı artırılmalıdır.

- Verdikleri kararlar üst mahkemelerde sürekli bozulan hâkimler belli bir kotayı doldurduklarında görevden alınarak idari görevlere atanmalıdır.

- Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde mahkûm olmasına neden olan kararları veren hâkimler de aynı şekilde idari görevlere kaydırılmalıdır.

“Yanıyorum... Kavruluyorum”

Son günlerde kiminle konuşsam ya “Yanıyorum” ya da “Kavruluyorum” diyerek başlıyor söze.

Türkiye dâhil tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğinin getirdiği bir yakınma bu.

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda kuraklık, çölleşme, yağış sisteminde anormal değişiklikler, su baskınları, fırtınalar, tayfunlar, hortumlar, orman yangınları yaşamımızın bir parçası olacak, ardı ardına gelen felaketler yüzünden toplu ölümler meydana gelecek.

İklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına yol açacağını, bugüne kadar bilinmeyen bazı hastalıkları ortaya çıkaracağını da bilmemiz gerekiyor.

Kuraklık ve çölleşmeye bağlı olarak tarımsal üretimin azalması, bunun sonucunda kıtlık ve açlık yaşanması da söz konusu.

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Peki, ne yapılabilir?

Diğer ülkelerin yapacaklarını beklemeden bizim acilen almamız gereken önlemler bulunuyor.

İşte 5 maddelik bir reçete:

1) Sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazların etkilerini azaltıcı çeşitli üretim ve filtreleme sistemlerine geçilmelidir.

2) Özel araç çılgınlığı durdurulmalı, toplu taşımacılığa ağırlık verilmelidir.

3) Güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılmalıdır.

4) Denizlerin, toprakların ve su kaynaklarının kirlenmesine karşı etkili şekilde mücadele edilmelidir.

5) Yalıtım uygulamalarıyla enerji israfı minimum düzeye indirilmelidir.