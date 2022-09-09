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Adli tıp: Balkondan düştü denilen bebeğin vajinal bölgesinde yırtık tespit edildi

6 Eylül'de Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne 'düştü' beyanıyla getirilen bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin muayenesini yapan doktorlar, nitelikli cinsel saldırı bulguları görmeleri nedeniyle durumu adli makamlara bildirdiler. Ancak ailenin bebeğe otopsi yapılmasını istememesi ve bebeği muayene esnasında alıp götürmek istemeleri görevlileri şüphelendirdi. 

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:31
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 17:18
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Adli tıp Balkondan düştü denilen bebeğin vajinal bölgesinde yırtık tespit edildi

Adli tıp: Balkondan düştü denilen bebeğin vajinal bölgesinde yırtık tespit edildi
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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ‘balkondan düştü’ denilerek hastaneye kaldırılan bir çocuğun adli tıp raporunda istismar bulgularına rastlanıldı.

Ajanslar dün “İstanbul Beylikdüzü’nde 6 Eylül’de balkondan düştü denilerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürülen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.” haberini servis etti. Bianet, haberlerde düştü denilerek servis edilen bebeğin adli muayenesinde istismar bulgusu tespit edildiğini yazdı.

Otopsi raporunda “çocuğun balkondan düşme sonucu” öldüğü bilgisine yer verildi. İsminin açıklanmasını istemeyen doktorlar, otopsi raporunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“AİLEDEKİ ERKEKLER GÖZALTINA ALINDI”

Hastane doktorlarından Acil Tıp Uzmanı Dr. Evren Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Çocuk hastaneye getiriliyor, ailesi ‘balkondan düştü’ diyor. Buna göre çocuğa ilk müdahale yapılıyor. Ardından detaylıca bakıldığında 2 yaşındaki çocuğun vajinal bölgesinde ve popo kısmında yırtıklar görünüyor. Bu ikinci genel muayene raporunda da yer aldı. Bu durumun anlaşılmasının ardından hastane polisi devreye girdi, savcı geldi çocuğun ailesindeki erkekler gözaltına alındı.

“AİLE DOKTORLARA BASKI YAPTI”

Çocuğun ailesi otopsi istemediklerini ve hemen cenazeyi alıp gitmek istediklerini belirtip durdular. Bundan sonraki süreç savcının görevi. Erkek tarafı aşırı yüzsüz tavırlar içindeydi. Üzüntü belirtisi yoktu hiçbirinde. Rapora ‘düştü öldü’ yaz diye tutturdular. Hastaneye yaklaşık çok sayıda kişiyi topladılar. Çünkü bebeğe otopsi yapılmasını istemediler. Otopsi yapılmasın diye direndiler. Polis bu kişileri zorla dağıttı.”

“GÖRGÜ TANIĞI ÇOCUK KORUNMALI”

“Aile çocuğun cenazesini hemen alıp gitmek isteyince biz ‘şüpheli durumlar olduğunu’ söyledik. Bu sefer ona ‘fasulye sırığına düştü’ diyorlar. Tek görgü tanığının 5 yaşındaki ablası olduğunu söylediler. Onun için de çok endişeliyiz. Bu çocuğun aileden alınıp derhal sosyal hizmetler korumasına verilmesi gerekiyor. Bunca yıldır doktorum ben böyle bir vahşet görmedim. Deliller bunun bir kerelik bir tecavüz olmadığını söylüyor. Bu çocuğun çok uzun zamandır tecavüze uğradığını düşünüyorum.”

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Aydın Muhsin
9.09.2022 17:40
Caniler... Suça bulaşan ve haberi olupda gereken mercilere bildirmeye, yani gözyuman, tüm aile fertlerinin en ağır bir şekilde cezalandırmaları gerekiyor. Yada ibreti alem için okmeydanında ASIN.  
 
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