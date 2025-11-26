Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Göre beldesinde T.K., eşi N.K. ve ablası T.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., yanında taşıdığı bıçakla eşi ve ablasını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.C. Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Gözaltına alınan eşinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisini alan koca N.K. evine giderek pompalı tüfeğini alıp ikametinden ayrıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE PUSUYA YATTI

Kendisini bıçaklayan eşinin adliyeye sevk edileceğini öğrenen N.K, otomobili ile adliye önüne giderek beklemeye başladı. Aracın bagajında pompalı tüfeği saklayan şüphelinin planını güvenlik güçleri bozdu. İhbar üzerine adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, şüpheliye ait otomobilde yaptığı aramada bagajda pompalı silahı buldu. Kaldırımda oturan N.K'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, mahkemeye sevk edilen kadın T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koca N.K.’nın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.