Adliye meydanındaki bariyerler 2 personelin üzerine devrildi

Kaynak: DHA

İstanbul Adalet Sarayı meydanında tedbir amaçlı bulunan bariyerler, şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 adliye personelinin üzerine devrildi.

Yaralanan 2 personel ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği'nde memur olarak görev yapan 2 kadın personel, mesai sonrası evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıktı. Meydanda tedbir amaçlı bulunan bariyerler, personel etrafından yürüdüğü sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildi.
Biri kolundan, diğeri bacağından yaralanan 2 personelin üzerine devrilen bariyer, adliyenin polis memurlarının müdahalesiyle kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerince diz kısmını hareket ettiremeyen personel sedye yardımıyla ambulansa götürüldü.
2 personelin yaralandığı olayda bazı bariyerlerin tedbir amaçlı üst kısımlarının çıkarıldığı görüldü.

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