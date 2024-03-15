Adliye önünde linç. Motosikletli gence dört kişi saldırdı

Olay, Gebze’nin Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde, Gebze Adliyesi’nin personel girişi yakınında gerçekleşti.

İsimleri bilinmeyen hafif ticari araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasındaki trafikte yol verme tartışması şiddetlendi ve araçtaki dört kişi, motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Adliye güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Bu esnada, bir kadın korku dolu gözlerle kucağındaki bebeğiyle olayı izledi.

Tüm bu anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve kavga sona erdikten sonra şahıslar olay yerinden ayrıldı.