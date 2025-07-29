Adliye ve Emniyet el ele: Ünye’de uyuşturucuya geçit yok

HAKAN YILDIZ / ORDU

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla ilçede huzurun teminatı olmaya devam ediyor. Özellikle Burunucu Mahallesi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonu, halkın takdirini kazanırken, bu başarıda İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy ve Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının koordineli çalışmaları büyük rol oynadı.

OPERASYON DETAYLARI

- 75 adet sentetik hap ve 150 gram bonzai ele geçirildi

- M.İ., İ.T. ve T.O. isimli 3 şahıs gözaltına alındı

- Operasyon gece saatlerinde, titizlikle planlandı

CELAL SARISOY’UN LİDERLİĞİ

Ünye’de görev yaptığı sürede halkla kurduğu güçlü iletişim, kurumlar arası uyumlu çalışmaları ve kararlı duruşuyla tanınan Celal Sarısoy, kısa süre önce yaşadığı sağlık sorunlarını geride bırakarak görevine döndü. Emniyet teşkilatının moral ve motivasyonunu artıran bu dönüş, operasyonlara da yansıdı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN DESTEĞİ

Başsavcı Hayri Ormancı liderliğindeki Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı, adli süreçlerin hızlı ve etkin yürütülmesi için emniyet birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede gösterilen hassasiyet, ilçede adaletin güçlü bir şekilde tecelli ettiğini gösteriyor.