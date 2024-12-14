Adliyedeki saldırıda yaralanmıştı! Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu

Kaynak: İHA
Adliyedeki saldırıda yaralanmıştı! Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu

Bursa'da 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu.

26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın naaşı yarın törenin ardından memleketine gönderilecek.


Bursa Adliyesi'nde dün duruşması yapılan öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürmüştü.

Saldırı sırasında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermilerle ağır yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Nurettin Yaşar'ın naaşı yarın Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak olan cenaze merasiminin ardından Yenişehir Havaalanı'ndan uğurlama töreni ile memleketi Adana'ya gönderilecek.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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