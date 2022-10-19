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Adliyeye getirilen böreğin içinden ne çıkabilir. Yok artık diyeceksiniz

Samsun'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen bir kişiye yeğeni tarafından yemek için getirilen böreğin içinden uyuşturucu hap çıktı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 20:27
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Adliyeye getirilen su böreğinin içinden uyuşturucu çıktı

Adliyeye getirilen böreğin içinden ne çıkabilir. Yok artık diyeceksiniz
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İHA'nın haberine göre; olay, Samsun Adliyesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi A.S.'yi bıçakla ağır yaralayan S.S. polis tarafından gözaltına alındı. S.S. Samsun Adliyesine sevk edildi.

Akrabası K.S. adliyede bulunan S.S.'ye yemesi için getirdiği su böreğini kontrol eden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, böreğin içine gizlenmiş 2 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.S. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen K.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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