Adnan Er: Galatasaray’a sürprizimiz olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’in 4. haftasında lig lideri Galatasaray’a konuk olacak Çaykur Rizespor’da Başkan Vekili Adnan Er, zorlu karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

RİZE / İLYAS GÜR

Yeşil-Mavililerin Başkan Vekili Adnan Er, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, “Ligin yenilgisiz ve gol yemeyen takımlarından Galatasaray’a sürpriz yapmak için İstanbul’a gidiyoruz. Sarı-Kırmızılı ekibe ilk yenilgiyi deplasmanda tattırmak istiyoruz. Eksik ve cezalı oyuncumuz yok. Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve öğrencilerine güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da İstanbul’da oynanacak. Karadeniz ekibi, bu zorlu deplasman için maçtan bir gün önce, cuma günü İstanbul’a hareket edecek.

