Adnan Kahveci kimdir? Adnan Kahveci ne zaman nasıl öldü?

Eski Bakanlardan Adnan Kahveci’nin vefatına sebep olan şüpheli kazanın üzerinden 30 yıl geçti. Peki, Adnan Kahveci ne zaman nasıl öldü? Adnan Kahveci kimdir?

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 30 yıl geçti.

ADNAN KAHVECİ KİMDİR?

Adnan Kahveci 1949 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi.

Adnan Kahveci ilkokul yıllarında Milliyet gazetesinin açtığı yarışmada birincilik kazandı.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde eğitimine devam eden Adnan Kahveci, buradan 1966'da birincilikle mezun oldu. Çok başarılı bir öğrenci olan Adnan Kahveci, üniversite sınavında da birincilikle İstanbul Üniversitesine girmeye hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesinde devam eden Adnan Kahveci, 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirerek elektrik mühendisi oldu.

ABD'de Missouri Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Adnan Kahveci, daha sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

ADNAN KAHVECİ’NİN SİYASİ YAŞAMI

Akademik hayatının ardından, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'a danışmanlık yapan Adnan Kahveci, böylece siyasi hayata adım attı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası Turgut Özal'a yaptığı danışmanlıkla siyasi yaşamda adından övgüyle söz ettiren Adnan Kahveci, 1983'te Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında da yer aldı.

Adnan Kahveci 1987 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildi ve 18 / 19. dönem milletvekilliği görevini üstlendi.

Adnan Kahveci bu süreçte, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Kahveci, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut tarafından 1990'da Maliye Bakanı olarak atandı.

"Harika çocuk" olarak da adlandırılan Adnan Kahveci, teknoloji ve bilime merakı, döneminin çok ilerisinde hazırladığı projeleriyle adından söz ettirdi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a "Kürt sorununun çözümü"ne yönelik bir rapor hazırlayan Adnan Kahveci'nin buradaki "demokratikleşme" vurgusu dikkati çekti.

Adnan Kahveci, KDV'yi hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştirerek, patentini aldı.

ADNAN KAHVECİ NE ZAMAN NASIL ÖLDÜ?

Ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere, 5 Şubat 1993'te otomobiliyle yola çıkan Adnan Kahveci, Bolu-Gerede yakınlarında Gerede-Çaydurt bağlantısına geldiğinde "İstanbul gidişinin bariyerlerle kapatılması ve yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması" nedeniyle ters yola girdi.

Yoğun sisin de etkili olduğu yolda Adnan Kahveci'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Adnan Kahveci ve eşi Füsun Kahveci olay yerinde, ağır yaralanan 17 yaşındaki kızları Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşama veda ettiğinde 44 yaşında olan Adnan Kahveci, yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullanan biri" olarak tanınıyordu. Türkiye'de 1993'te meydana gelen şüpheli ölümler dikkate alındığında, Kahveci'nin yeni yapılan otobanda ters yola girerek kaza yapması, ölümüne ilişkin çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.