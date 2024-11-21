Adnan Menderes yıktırmıştı İmamoğlu yeniden yaptırıyor. Tarihi miras İstanbul’a geri dönüyor

İstanbul Karaköy’de Galata Köprüsü’nün girişinde bulunan, Adnan Menderes’in 1957 yılında caddeyi genişletmek için yıkım kararı verdiği Kara Mustafa Paşa Camii yeniden yaptırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes tarafından 1957 yılında yıktırıldıktan sonra parçaları kaybolan, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin aslına uygun şekilde yeniden yapılacağını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda “1957 yılında yol genişletme çalışmalarında yok edilmiş İstanbul’un mimari değeri Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’ni altında kuracağımız Karaköy Meydanı kütüphanesiyle birlikte yeniden İstanbul’a kazandırıyoruz” dedi. Projenin detayları ise henüz açıklanmadı.