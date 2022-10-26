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Adnan Oktar davasında flaş gelişme. Bakanlık dahil oldu

Adnan Oktar cemaati davasında mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul etti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 21:00
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Adnan Oktar davasında flaş gelişme. Bakanlık dahil oldu

Adnan Oktar davasında flaş gelişme. Bakanlık dahil oldu
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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın 22. duruşmasına, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davada, tutuklu sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Mahkeme başkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinde bulunduğunu kaydetti. Talebe ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Bakanlığın talebinin kabulünü istedi.

Sanık Oktar, Bakanlığın talebine ilişkin, "Avukat hanımın ne gerekçeyle katıldığını bilmiyoruz. Karşı tarafın savunucusu olarak mı katılıyor? Bizim aleyhimize katılıyorsa istemeyiz tabii ki ama tarafsız olarak katılacaksa isteriz." dedi.

Mahkeme heyeti, Bakanlığın davaya katılma talebini kabul etti.

İMAM SUÇLAMASINI REDDETTİ

Tutuklu sanık Yakup Balaman, savunmasında, kendisine yönetilen "imam" suçlamasını reddederek, "İmam olmadığıma dair dosyada fazlasıyla delil var. FETÖ benzeri bir yapı olduğumuz imajını vermek için bu algıyı yaratıyorlar. Bu hassasiyet devreye sokularak düşman ceza hukuku uygulanıyor bize. İmam, emir, talimat, hiyerarşinin FETÖ benzeri yapı denmek için ortaya atıldığını düşünüyorum." diye konuştu.


'KÜRESEL GÜÇ İDDİAMIZ YOK'

Suç örgütü olmadıklarını savunan Balaman, "Böyle bir suç örgütü olmaz. Hayali bir yapı oluşturulmuş. Bizi de bu yapıya oturtmaya çalışıyorlar. Mehdiyet inancı etrafında bir araya gelmiş değiliz. Ben Adnan Oktar ile mehdi olduğu için değil, Kur'an'a uyan samimi bir insan olduğu için tanıştım ve görüşmeye devam ettim. Küresel güç iddiamız yok ama Türkiye'nin küresel güç olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan tutuklu sanık Alev Babuna'nın savunması alındı. Babuna, davanın müştekilerinden Serra Mohammed Valıpour'un iddialarına ilişkin, "Kabiliyetli, zeki bir kız. Serra küçük yaştan itibaren iftira atabilen bir insan. Annesinin yanında kalmak istemiyor, iftira atıyor, babasının yanına gidiyor. Babasının yanında kalmak istemiyor, iftira atıyor, koruyucu ailenin yanına gidiyor. İddiaların hepsi yalandır. Serra kötü niyetli olan bir çocuk fakat tabii ki biz onu seviyoruz. Böyle zihniyetli bir çocuk olduğunu bilmenizi isterim. Adnan Bey'in yanında ne kadar güzel insanlar var, niye taciz etsin?" dedi.

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