Adnan Oktar örgütü davasında karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Adnan Oktar örgütü davasında karar çıktı

Adnan Oktar örgütü davasında karar çıktı: Örgüt üyelerine 346 yıla varan hapis cezaları verildi. Mahkeme, "Yeniden suç işleyeceklerini düşündüğümüz için indirim yapmadık" dedi.

Adnan Oktar suç örgütü davasında beklenen karar açıklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt üyelerine cinsel saldırı ve örgüt üyeliği suçlarından ağır hapis cezaları verdi.

EN YÜKSEK CEZA 346 YIL
Firariyken yakalanan örgüt üyelerinden:

Orkun Sadun Erol'a "örgüt üyeliği"nden 4 yıl 6 ay

Ali Sadun Engin'e "cinsel saldırı"dan 30 yıl

Erol Şimşek'e "cinsel saldırı"dan 256 yıl

Orkun Şimşek'e "cinsel saldırı"dan 346 yıl hapis cezası verildi.

Paşa Durmuş ise beraat etti.

MAHKEME BAŞKANINDAN SERT İFADE
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Kararı açıklayan mahkeme heyeti, "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiçbir emare görmediğimiz için takdir indirimi uygulamadık" açıklamasında bulundu.

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