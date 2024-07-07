Adnan Oktar trollerine dava açtı

Düzenleme: Kaynak: Halk Tv
Adnan Oktar trollerine dava açtı

Suç Örgütü lideri Adnan Oktar cezaevinden dikkat çeken bir başvuruda bulunarak sosyal medyada kendi trol hesaplarının kapatılmasını talep etti.

Adnan Oktar’ın avukatı dilekçesinde 5 ayrı sosyal medya hesabının X’te erişime engellenmesini talep etti.

Dinçer Gökçe’nin haberine göre, başvuru gerekçesinin ise Adnan Oktar’ın fotoğraf ve videolarının kullanılarak yapılan paylaşımların Oktar’a zarar vermesi olduğu belirtildi.

Bununla beraber Avukat Gökçe Bayar’ın imzaladığı dilekçede söz konusu hesapların kurmaca hesap olduğu değerlendirildi.

Sunulan dilekçede söz konusu hesapların sürekli bir şekilde Oktar’ın fotoğraflarının ve videolarının paylaşıldığı ve Oktar’ın bahsetmediği sözleri ona isnat ederek paylaşıldığı ve bunun da adil yargılanma hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği ifade edildi.

ZARAR VERİYORLAR

Sunulan dilekçede söz konusu hesapların yegane amacının Oktar’a hukuken zarar vermek olduğu belirtilirken her fotoğrafta Oktar’ın kullanılmasının zarar verdiği şu şekilde belirtildi:

“Öte yandan ilgili hesaplarda neredeyse her paylaşımda müvekkilin fotoğraf ve videoları paylaşılmaktadır. Bu fotoğraf ve videolar üzerine müvekkilin düşüncesiymiş gibi yazılan yazıların öncelikle müvekkilin kişilik haklarını zedelediği şüphesizdir"

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