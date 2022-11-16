Adnan Oktar’a 891 yıl hapis cezası verildi

Adnan Oktar cemaatine yönelik Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
ÜYELERİN İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN DA SORUMLU TUTULUYOR
Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Adnan Oktar’ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından kesinleşecek.
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